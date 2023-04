Enorme surprise: José Mourinho voudrait revenir à Chelsea la saison prochaine!

Mourinho à Chelsea la saison prochaine ? Tout est possible. Alors que Frank Lampard sera à la tête des Londoniens jusqu’à la fin de la saison, la question se pose pour la suite des événements. Plusieurs coaches sont cités et un nouveau vient de sortir : José Mourinho. Le Special One a la cote puisqu’il avait également été envoyé du côté du Paris Saint-Germain mais aussi du côté de l’Arabie Saoudite. Pour rappel, Mourinho est sous contrat avec la Roma jusqu’en 2024. Mais avec Chelsea, l’histoire est différente et tout pourrait changer. Selon des informations de Foot Mercato, Mourinho est partant pour faire son deuxième come-back chez les Blues.

Entraîneur de Chelsea de 2004 à 2007 puis de 2013 à 2015, le Lusitanien a toujours le club londonien dans son cœur. Il sait aussi que c’est peut-être la dernière fois qu’il aura l’opportunité de prendre les rênes d’un grand d’Europe.