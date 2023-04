Aldi rappelle un produit

Les supermarchés Aldi rappellent un lot de chipolatas de poulet de la marque Belgian Quality en raison de la présence possible de salmonelle, d’après un communiqué transmis jeudi.

Il s’agit d’emballages de 500g et de 1kg avec les dates de péremption 06/04/2023 (500g) et 07/04/2023 (1kg). Ils présentent les numéros de lot PMM680511123086 (500g) et PMM918711123086 (1kg). Ces produits ont été vendus entre le 29 mars et le 6 avril derniers par les magasins Aldi.

Les symptômes d’une intoxication à la salmonelle sont la fièvre, les crampes abdominales et la diarrhée dans les 12 à 48h après avoir consommé l’aliment contaminé. Le risque d’infection est plus sévère chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.