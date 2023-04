Claudel, Fargues... Les Livres du Soir en bref

La péremption ***

Nicolas Fargues

Vieillir, ça commence à quel âge ? Et est-ce que c’est différent quand on est « assignée femme », ainsi que le dit la narratrice ? Une petite case parmi d’autres, qui ne simplifie ni la vie ni l’amour, surtout quand on entre dans une relation intense avec un Congolais plus jeune et riche de projets à Bukavu. Ira-t-on ensemble monter l’affaire ? Au risque de découvrir qu’en changeant de décor, tout change, y compris ce sur quoi on avait misé.

P.O.L, 192 p., 19 €, ebook 13,99 €

Les brisants ***

Vanessa Bamberger