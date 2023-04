Des températures proches de 0 degré: voici les prévisions météo de ces prochains jours

Vendredi soir, le temps sera partiellement à localement très nuageux avec quelques ondées, principalement sur le sud et l'est du pays. Ailleurs, le temps sera souvent sec.

L’Institut royal météorologique annonce un temps mitigé pour ces prochains jours.Vendredi, le temps sera partiellement à souvent très nuageux avec quelques averses. Les maxima atteindront 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 ou 12 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest ; d'abord de secteur ouest en haute Belgique. Au littoral, il s'agira d'un vent d'abord encore assez fort de nord-nord-ouest.

La journée de samedi débutera sous la grisaille avec de la brume, voire du brouillard et/ou un peu de bruine par endroits. Dans le courant de la journée, les nuages laisseront graduellement filtrer quelques éclaircies mais distilleront aussi quelques ondées locales. Les maxima seront compris entre 9 ou 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 ou 14 degrés en plaine, sous un vent faible à parfois modéré de nord à nord-est. L'après-midi, le soleil pourrait se montrer plus généreux en bord de mer mais, sous un petite brise de nord à nord-est, le temps y restera frais avec des températures de l'ordre de 10 degrés.

Dimanche, des nuages bas et/ou du brouillard seront d'abord présents par endroits. Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies, parfois larges, et champs nuageux; ceux-ci pourraient toujours laisser échapper l'une ou l'autre ondée locale. En fin de journée, le ciel se dégagera progressivement. Les minima seront compris entre 1 et 3 degrés tandis que les maxima seront compris entre 10 et 13 degrés en Ardenne ainsi que dans la région côtière, et entre 13 et 16 degrés ailleurs, sous un vent généralement faible (et à la côte parfois modéré) d'est-sud-est à est-nord-est.