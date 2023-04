Wout van Aert n’est pas au top de sa forme avant Paris-Roubaix: «J’ai encore un peu mal au genou et aux côtes»

« J’ai encore un peu mal au genou et aux côtes », explique le coureur de la Jumbo-Visma. « Au Tour des Flandres, je suis tombé et j’ai atterri sur le guidon de quelqu’un je crois. Je pense que mes côtes sont un peu abîmées à cause de ça. J’ai pu faire mes entraînements comme je le voulais, mais pas vraiment avec les bonnes sensations. C’est dommage. Il faut attendre de voir comment les choses vont se passer dimanche. Je préférerais vous dire que tout va bien, mais il y a encore quelques douleurs. »

Wout van Aert a reconnu le parcours de Paris-Roubaix ce jeudi, dont la course est prévue pour ce dimanche. L’occasion pour le Belge de prendre ses marques sur les différents secteurs pavés, mais aussi de savoir où il en est physiquement. Et, quatre jours après le Tour des Flandres où il a fini 4e, van Aert confie que ça « pourrait être mieux ».

Van Aert rassure tout de même en disant que sa « condition est bonne ». « J’essaie vraiment de me recharger mentalement pour y aller une fois de plus », poursuit-il. « Il y a encore une très belle opportunité ici à Roubaix, et j’espère à nouveau être dans le coup. Je ferai tout pour être prêt dimanche, mais j’aurai besoin de tout le temps possible. »