Parkinson: de plus en plus de personnes jeunes diagnostiquées

En Belgique, quelque 40 à 50.000 personnes sont diagnostiquées de la maladie de Parkinson, qui atteint de plus en plus de jeunes de moins de 40 ans. Les prévisions évoquent une augmentation de leur nombre les faisant passer de quelque 6 millions en Europe actuellement aux environs de 17 millions en 2040, vraisemblablement en grande partie par l’impact des facteurs environnementaux et grâce aussi à des techniques diagnostiques de plus en plus précocement efficaces.