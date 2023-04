La Wallonie en quête d’une usine à batteries

On ne peut pas rester au bord de la route et regarder le train passer. Ce serait une erreur. On doit pouvoir jouer crânement notre chance. » Willy Borsus (MR), ministre régional de l’Economie, veut que la Wallonie se positionne sur le marché en plein boom des batteries. C’est tout le sens d’un appel d’offres qu’elle vient de lancer. Cinquante millions au total (25 provenant du plan de relance et 25 de Wallonie Entreprendre – le fruit de la fusion entre les outils économiques wallons) seront mobilisés pour soutenir, via du capital ou des prêts, des projets porteurs dans la production, le reconditionnement et/ou le recyclage de batteries destinées au stockage d’énergie pour les applications mobiles (voitures électriques…) ou stationnaires (batteries pour équilibrer le réseau électrique, batteries domestiques…). Une somme qui pourrait être revue à la hausse en fonction de la qualité des projets, insiste Willy Borsus. Les lettres d’intention doivent être rentrées pour le 15 juin. La sélection définitive se fera en octobre.