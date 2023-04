Absence au travail sans certificat: une proposition d’Ecolo fait réagir

Actuellement, lorsqu’une personne travaille dans une entreprise qui compte plus de 50 employés, il ne faut plus fournir de certificat médical en cas d’absence d’une journée. Ce délai pourrait être rallongé à 3 jours et ce, à trois reprises sur l’année, rapporte L’Avenir.

C’est ce que souhaite Cécile Cornet qui a déposé ce mardi une proposition à la Chambre, avec son collègue Kristof Calvo. Elle souhaite également faire passer cette mesure aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux travailleurs de la fonction publique.

Selon elle, c’est une manière de « libérer du temps chez les médecins pour les patients qui en ont vraiment besoin », ou encore « d’alléger la charge administrative que cela représente pour la sécurité sociale »