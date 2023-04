Qatargate: le «repenti» Antonio Panzeri va sortir de prison

Ce jour-là, les enquêteurs anticorruption, sous la houlette du juge Claise, avaient découvert dans son appartement schaerbeekois plus de 600.000 euros en liquide. Le fruit, avouera-t-il rapidement, de la corruption de trois Etats extérieurs à l’Union européenne : le Maroc, le Qatar et la Mauritanie.

En janvier, Antonio Panzeri a signé avec le parquet fédéral un mémorandum de repenti, cette loi qui permet de bénéficier d’une peine négociée et allégée en échange d’informations complètes et sincères sur les crimes ou délits commis par l’intéressé et ses complices.

Eva Kaili et Marc Tarabella toujours détenus

Le placement sous bracelet électronique de M. Panzeri se situe dans ce contexte : l’Italien aura donc passé quatre mois derrière les barreaux. Ses auditions sous le statut de « repenti » peuvent toutefois parfaitement se poursuivre. Antonio Panzeri, bien que sorti de prison, reste privé de liberté.