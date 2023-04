En Arabie saoudite, le prince héritier s’émancipe ostensiblement du tuteur américain

La politique étrangère de l’Arabie saoudite, longtemps figée dans le marbre d’une alliance indéfectible avec les Etats-Unis, n’est plus ce qu’elle était. « MBS » est passé par là ! Mohamed Ben Salmane, le fougueux prince héritier qui a pris les commandes de facto du royaume depuis plusieurs années, en raison de l’effacement de son géniteur, le roi Salmane, vieux et mal portant, entend faire évoluer son pays dans un monde multipolaire où les certitudes et alliances d’hier se diluent au gré de décisions fondées sur le seul intérêt national.

Trois dossiers, au moins, illustrent les orientations neuves de Riyad : le pétrole, l’Iran et la Syrie.