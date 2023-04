Plusieurs produits alimentaires retirés de la vente

Suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed), l’Afsca retire de la vente les palourdes de la marque Krijn Verwijs Yerseke et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible d’E.Coli.

Huile de riz

L’Afsca retire également de la vente l’huile de riz « Rice Oil » (1L) de la marque Golden Turtle Brand et la rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence d’huiles minérales (MOAH : Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons).

Sushis

Albert Heijn a décidé de retirer de la vente le produit « AH Hosomaki sushi » de la marque Albert Heijn avec date de péremption 07-04-2023 car, suite à une erreur d’emballage, l’allergène « sésame » n’est pas mentionné sur l’étiquette.