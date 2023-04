Patrick Demoucelle souffre de Parkinson et se lance dans un triathlon: «Je préfère transformer les obstacles en défi»

Il ne contrôle plus ses mouvements, mais bien sa volonté. » Avec ce slogan, Patrick Demoucelle, atteint de la maladie de Parkinson depuis 18 ans, fait siennes les valeurs olympiques chères au baron de Coubertin : « L’important, dans la vie, ce n’est point le triomphe mais le combat ; l’essentiel, ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu. » Toujours plus loin, plus haut, plus fort, c’est d’ailleurs le motto de ce Bruxellois de 58 ans. Après avoir couru plusieurs fois les 20 km de Bruxelles, pédalé en tandem une partie des 1.200 km qui séparent Bruxelles de Gordes, le sportif qui collectionne les médailles et les exploits s’est lancé un nouveau défi : faire un triathlon… depuis son garage à Kraainem.