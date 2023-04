Le contrôle routier fructueux de la Zone de Police Bruxelles Nord

La Zone de Police Bruxelles Nord informe dans un communiqué de presse qu’un contrôle d’un véhicule a mené à l’arrestation de deux individus. Les policiers ont saisi 660 euros, ainsi 20 boulettes de cocaïne et 4 pacsons de cannabis.

Les faits se sont déroulés le 3 avril, vers 9h15. Les policiers de la Zone de Police Bruxelles Nord ont procédé au contrôle d’un véhicule à la conduite anormale sur la commune de Schaerbeek. Durant le contrôle, les forces de l’ordre ont remarqué que le conducteur n’était pas porteur d’un permis de conduire. Ce dernier conduisait également sous l’influence de stupéfiants.

Après une fouille de l’habitacle et des deux passages, du cannabis et 500€ ont été retrouvés sur le conducteur. Le passager était lui en possession de 160€ et de cannabis lors du contrôle.