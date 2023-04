Michel Onfray à la recherche de l’âme

Raconter l’histoire de l’âme, des premiers papyrus sur lesquels des scribes anonymes tracèrent des signes au calame à l’ensemble des datas que nous laissons derrière nous, de Summer et Babylone au transhumanisme, en passant par les traités, codex, tableaux, vitraux, retables et livres saints gréco-latins et judéo-chrétiens. C’est à cette gageure que s’est attaqué avec bonheur Michel Onfray dans son dernier essai, Anima (Albin Michel) : du nom latin de ce « principe de vie et de pensée de l’homme, fréquemment opposé au corps » (Larousse).

Il fallait un philosophe matérialiste et athée pour aborder avec l’étonnement philosophique qu’il mérite cet invariant anthropologique qu’est l’âme ; pour concevoir celle-ci comme une construction humaine à déconstruire – soit l’idée que l’homme se fait de lui-même face à la mort – et non comme quelque don d’un dieu, qui n’aurait de sens que dans la foi – conception évidemment recevable mais qui épuise aussitôt le sujet.