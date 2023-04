Soleil: des chercheurs belges font une découverte importante

Des chercheurs de la KULeuven et du Solar-Terrestrial Centre of Excellence ont découvert un nouveau type de vibration dans l’atmosphère du Soleil, qui pourrait expliquer que l’environnement de l’étoile soit plus chaud de plusieurs millions de degrés Celsius que sa surface.

L’atmosphère du Soleil, également appelée couronne solaire, est située à plusieurs milliers de kilomètres du Soleil. Si l’intuition porte à croire que la température diminue à mesure que la distance augmente, c’est pourtant l’inverse qui se produit : dans la couronne, il fait des millions de degrés de plus que sur la surface du Soleil. Ce paradoxe était connu depuis longtemps, mais les scientifiques ne savaient pas l’expliquer.

Les observations effectuées avec le télescope spatial Extreme Ultraviolet Imager (EUI) ont permis de faire quelques découvertes. Le télescope a pu observer des boucles magnétiques qui s’agitent très rapidement, d’avant en arrière. La présence de ces boucles magnétiques dans la couronne était déjà connue, mais avec le télescope, les chercheurs ont découvert que les boucles oscillaient continuellement, formant des vibrations.

À lire aussi Vies extraterrestres? «Penser que nous sommes seuls dans cet océan cosmique est une absurdité statistique»

Une partie de l’énergie des vibrations émises par ces boucles provoque un réchauffement de l’environnement. Au lieu de s’atténuer avec le temps, comme c’est le cas pour les cordes de guitare, le télescope a constaté que les vibrations continuaient avec la même puissance dans la couronne. Cela pourrait expliquer pourquoi l’atmosphère solaire est beaucoup plus chaude que la surface de l’astre.