Un peloton de chèvres pour nettoyer la Trouée d’Arenberg: les images insolites avant Paris-Roubaix (vidéo)

Un morceau de bravoure qui enrichit l’histoire du cyclisme, une parcelle de plus en plus large du patrimoine nordiste aussi. Depuis une bonne trentaine d’années, « Les Amis de Paris-Roubaix » sont regroupés dans une association régie par la loi de 1901, dite d’intérêt général (équivalent français de nos ASBL), ils se battent pour la sauvegarde des tronçons pavés qui font vivre la légende de l’épreuve.

Sans pavés, pas de course, une évidence qui cogne dur comme la pierre nordiste. Lors de la 120e édition ce dimanche, quelque 54,5 kilomètres seront ainsi proposés aux coursiers, répartis en 29 secteurs qui s’enchaîneront sans guère laisser de répit dans les 160 dernières bornes. Parmi les nouveautés, le secteur d’Haspres (km 139,6/trois étoiles), qui n’a plus été proposé sur le parcours depuis l’édition 2004. Juste une petite touche de modernisme, qui fortifie la tradition. Depuis le siècle dernier, les passionnés de cette épreuve d’un autre âge ont battu la campagne afin de faire évoluer les mentalités. « Dans les années ’70, les maires ne voulaient plus voir ce pavé qui donnait une mauvaise image du Nord », rappelle François Doulcier, président de l’association. « Les tronçons étaient ainsi généreusement recouverts de macadam, comme si on voulait pudiquement cacher les traces de notre histoire. »

Pavé de Roubaix et nuances de grès

À force de persuasion, de sensibilisation des pouvoirs publics, la honte diffuse s’est muée en sentiment de fierté ch’ti. La plupart des secteurs pavés sont aujourd’hui classés et font l’objet de travaux d’entretien et restauration, entrepris par les municipalités et par plusieurs lycées horticoles de la région.

Désormais indissociables de l’histoire de la reine des classiques, les secteurs cinq étoiles -longueur et difficulté- restent Mons-en-Pévèle (secteur 11), le Carrefour de l’Arbre (secteur 4) et, avant cela, la Trouée d’Arenberg bien sûr (secteur 19), la fameuse Drève des Boules d’Hérin insérée sur la carte de la course en 1968, sur conseil de Jean Stablinski. Le seul à avoir évolué à la fois sous ces pavés, en tant que mineur, puis sur ladite tranchée, dans sa carrière de coureur.