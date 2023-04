Ecrivains, un effort...

Hubert Haddad prétend que les écrivains ne sont plus dans le monde. « A la fin du XIXᵉ siècle, l’édition était toute neuve et les écrivains en fondant des revues, en se manifestant dans la presse, fléchissaient les vies artistique, sociale, politique. Après guerre, ça s’est éteint. Sartre et Camus étaient les dernières braises. Ensuite, l’édition a pris la main et il y eut comme un écrasement de ce monde des revues. » Les écrivains ne réfléchissent plus ensemble, dit Haddad. Dommage. Aux écrivains de le faire mentir.