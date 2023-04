Bruxelles: une brasserie en faillite

La brasserie Bellevue, une institution en Région bruxelloise, située place de la Vaillance, à Anderlecht, est en faillite, rapporte la DH.

En cause ? La forte augmentation des charges, avec une facture d’énergie qui a plus que triplé, un loyer en augmentation et des salaires indexés, regrette la patronne, selon qui les travaux effectués sur la place de la Vaillance ont fait fuir les clients.