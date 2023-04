Kristoff Puelinckx, organisateur de la phase finale de la Coupe Davis: «Le tennis doit être un mixte entre tradition et innovations»

Cela fait maintenant sept ans que Kristoff Puelinckx, via sa société de management « Tennium » est impliqué dans le monde du tennis. D’abord, via l’organisation de tournois, comme l’European Open d’Anvers, le tournoi de Buenos Aires ou l’ATP 500 de Barcelone (suivent encore Valence et Hambourg, ainsi que d’autres épreuves WTA en devenir). Ensuite, via l’accompagnement de joueurs ou de joueuses comme Holger Rune, Richard Gasquet, Sorana Cirstea ou Marie Bouzkova (ils sont une quarantaine au total). La semaine dernière, on apprenait que Tennium devenait le partenaire de la Fédération internationale (ITF) pour l’organisation des phases finales de la Coupe Davis 2023 à Valence (septembre), puis à Malaga (novembre). En gros, Puelinckx et sa boîte ont repris la place du footballeur Gerard Piqué et de sa société Kosmos qui, après avoir voulu révolutionner l’épreuve plus que centenaire, de manière catastrophique voici cinq ans, ont abandonné le « bébé ». Un Gantois aux commandes de l’épreuve par nations la plus prestigieuse du tennis mondial, ça valait bien une interview exclusive depuis Barcelone où se situe le siège de Tennium.

Kristoff Puelinckx, on imagine que vous venez de passer un excellent mercredi soir…

Il réfléchit un instant. Ah, vous parlez de foot ! Je n’étais pas au stade, mais oui, ce 0-4 est un peu fou (il habite Barcelone, mais est fan du Real Madrid). J’imagine que ce n’est pas pour ça que vous m’appelez…

En effet, plus sérieusement, expliquez-nous comment l’ITF vous a choisi pour organiser cette phase finale de la Coupe Davis ?

Il y a d’abord eu un appel d’offres. Dans un premier temps, six sociétés ont été retenues et entendues, puis trois, et c’est finalement « Tennium » qui a été choisie par l’ITF. C’est évidemment une énorme reconnaissance pour nous.