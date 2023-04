Amélie Nothomb fait son podcast nippon

Mon mythe personnel, c’est vraiment le Japon. » La voix assurée et délicate à la fois d’Amélie Nothomb émerge des écouteurs. C’est qu’on suit son dernier ouvrage, un podcast en dix épisodes, 4h40 en tout, accessible sur Audible, la plate-forme audio d’Amazon. Elle reprend : « Mes premiers souvenirs sont japonais. Je me suis très longtemps crue japonaise. C’était une conviction profonde. » Conversation lointaine en japonais, bruits de rue.

Explication : son père, consul, puis ambassadeur, était en poste à Osaka, puis a dû quitter le Japon pour la Chine de Mao. Amélie Nothomb a vécu dans de nombreux pays et villes : Japon, Pékin, New York, Bangladesh, etc. Retour au podcast.