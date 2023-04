Quand un petit bol d’air a un gros effet bénéfique sur la santé

S’accorder chaque jour un moment de nature pour améliorer sa santé et son bien-être. Tel est l’objectif d’un manifeste soutenu par cinq experts, majoritairement professeurs dans des universités belges, à l’occasion de la journée mondiale de la santé, ce 7 avril. « La recherche suggère que passer du temps dans la nature est associé à une augmentation de notre bien-être et des émotions positives, une amélioration de la mémoire et de la capacité de concentration, moins de stress et d’émotions négatives », soutiennent les experts. « En outre, le temps passé dans la nature est associé à une diminution de la tension artérielle diastolique, du cortisol salivaire et de la fréquence cardiaque. Il contribue à prévenir les maladies cardiovasculaires et la mortalité toutes causes confondues. » Les scientifiques sont formels : dix minutes suffisent à obtenir un résultat tangible sur le métabolisme et l’esprit. Elles peuvent même améliorer l’estime de soi.