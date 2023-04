Jay Chou, nouveau roi de la Mandopop

L’artiste taïwanais de 44 ans, en se hissant au top du classement des ventes mondiales d’albums IFPI 2022 avec son album « Greatest Works Of Art », sacre un genre musical qui n’avait encore jamais figuré dans ce palmarès.

Après la K-Pop, voici la C-pop ou Chinese pop, composée de la Cantopop, de la Mandopop et de la Hokkien pop. Pour la première fois, ce style de musique s’est placé au sommet du traditionnel classement des ventes mondiales d’albums IFPI, Fédération internationale de l’industrie phonographique : mardi dernier, Jay Chou, surnommé « le nouveau roi de la pop asiatique » par Time Magazine, a remporté le titre avec son quinzième album studio Greatest Works Of Art, dépassant Proof du boys band sud-coréen BTS et Midnights de l’Américaine Taylor Swift.

Zhou Jielun, dit Jay Chou, chanteur, musicien, producteur musical et acteur taïwanais de 44 ans, chante de la Mandopop : abréviation de « Mandarin popular music », le genre est très romantique, limite sirupeux, avec des textes écrits en mandarin standard.