Mohamed Abrini au procès des attentats de Bruxelles: «La première chose que je vois, ce sont des femmes, des enfants…»

Après avoir questionné la personnalité des accusés mercredi, c’est leur mémoire des faits qu’a voulu sonder la cour en s’intéressant durant la matinée de jeudi aux détails des événements du 22 mars. Exercice fastidieux. Faute de pouvoir compter sur la coopération d’Osama Krayem qui s’est défilé à Maelbeek – et qui détient le titre de roi du silence depuis le début du procès –, la présidente de la cour d’assises et ses assesseurs ont dû se résigner à concentrer leurs efforts sur l’attaque de Zaventem. Et sur son seul protagoniste encore vivant, Mohamed Abrini. Un accusé qui parle, lui, et même beaucoup. Même si c’est de manière hésitante et si ses souvenirs, souvent partiels, contrastent avec la précision de certains récits délivrés par les victimes durant le mois dernier.