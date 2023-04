Seraing est condamné à l’exploit: si les Métallos ne battent pas Bruges vendredi, ils seront officiellement relégués

Les choses sont on ne peut plus claires. Si Seraing ne bat pas le FC Bruges ce vendredi soir, il sera officiellement condamné. Sans un incroyable miracle, on ne voit pas comment les Métallos pourraient faire obstacle à une formation qui aura la rage au ventre et surtout le besoin impérieux de points pour réintégrer le Top 4. Dans les rangs sérésiens, on n’y croit plus. Même si les membres du noyau de première en ont parlé lundi, aucun électrochoc n’est attendu. Trop tard ! Le mal est trop profond. Le seul point d’interrogation concerne l’équipe que va aligner Jean-Sébastien Legros. « Personne n’a envie de prendre des casseroles au cours des trois prochains matches », assure juste Christophe Lepoint. Voilà où nous en sommes.

Galje, Bernier, Tremoulet sont toujours blessés tandis que Sylla et Opare ont quitté le noyau par mesure disciplinaire. Il est peu probable que Marius Mouandilmadji, fantomatique depuis des semaines, soit titularisé. Ba, par contre, redevient opérationnel.