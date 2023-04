Seraing mise sur le Sénégal pour assurer son avenir

En 2004, le SK Beveren crée la sensation. Les Waeslandiens atteignent la finale de la Coupe de Belgique. Ils vont y rencontrer le FC Bruges. Ce dimanche-là, dix Ivoiriens occupent les places de titulaires. Le seul non-Africain est le Letton Stepanovs, qui, en fin de partie, sera rejoint par un autre « étranger », le Belge Vleminckx. Bruges s’impose 4-2. Pourtant, en face, il y a de la qualité. Arthur Boka (Stuttgart), Emanuel Eboué (Arsenal), Yaya Touré (Barcelone), Gilles Yapi-Yapo (YB Berne), Igor Lolo (Monaco), Ndri Romaric (Séville), Gervinho (AS Roma) feront le bonheur de grands clubs à travers l’Europe. Rapportant des sommes considérables à diverses personnes dont Jean-Marc Guillou, leur ancien mentor à l’ASEC Mimosa, là où ils furent formés. À ce sujet, Guillou a été condamné, plus tard, à verser 443.000 euros de dommages et intérêts à l’ASECM pour détournements de fonds.