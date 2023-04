Pauvreté: le cri de détresse d'Anderlecht et de Molenbeek

Les bourgmestres de Molenbeek et d’Anderlecht tirent la sonnette d’alarme : il y a un trop-plein de centres d’accueil, alors que la population de ces communes est déjà précarisée. Les centres du Samusocial ou les centres pour demandeurs d’asile en rajoutent une couche dans des quartiers qui sentent déjà abandonnés. Maxime Biermé, qui couvre la migration, et Julien Thomas, qui couvre l’actualité bruxelloise, se sont rendus en reportage sur place. Julien nous décrit cette situation compliquée.

La 120e édition de la course cycliste Paris-Roubaix aura lieu ce week-end. Matthieu Van der Poel, qui a fini 2e la semaine passée au Tour des Flandres, sera du spectacle, tout comme son rival Wout van Aert, qui n’avait pas pu s’imposer sur le podium. Qui peut-on espérer en trio de tête ? On a appelé notre expert cyclisme, Stéphane Thirion, pour qu’il nous dresse le portrait de la course.

Chaque week-end, une personnalité se dévoile dans les pages des « Racines Elémentaires ». Cette fois, c’est un grand avocat pénaliste belge, Daniel Spreutels, qui se confie dans cette grande interview à lire sur tous nos supports. Il a entre autres défendu Geneviève Lhermitte, qui avait assassiné ses cinq enfants et qui a obtenu récemment l’euthanasie. Mais Daniel Spreutels est aussi un grand passionné de football. Il a été l’avocat du club Anderlecht pendant trente ans. Ce maître de l’éloquence s’est confié à notre éditorialiste en chef Béatrice Delvaux, qui nous dit pourquoi lire absolument ces « Racines » et nous raconte ce qui l’a marquée dans ce parcours.