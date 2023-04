Malgré les efforts de Macron et von der Leyen, Xi Jinping ne bouge pas sur l’Ukraine

Comment faire de Xi Jinping un allié sur des questions internationales majeures, tout en rééquilibrant une relation Chine-Europe qui, jusqu’ici, bénéficie surtout à Pékin ? Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, en visite d’Etat en Chine, n’ont pas ménagé leur peine pour se livrer depuis mercredi à ce délicat exercice.

Sans grand succès jusqu’ici à propos de la guerre en Ukraine.

« Je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations », a lancé le président français à son homologue chinois durant leur échange au Palais du Peuple à Pékin. Certes, Xi Jinping a poursuivi en soulignant que « les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées », et en condamnant toute « attaque contre des civils » et « l’usage d’armes biologiques et chimiques ».