Le Standard a retrouvé un jeu plus dominant

Si l’équipe liégeoise éprouve plus de difficultés à conserver le zéro derrière, c’est en grande partie parce que son jeu est devenu plus offensif et qu’elle s’expose donc davantage. Mais c’est une évolution qui était nécessaire…

Si Arnaud Bodart occupe toujours la deuxième place du classement des meilleurs gardiens avec 11 clean sheet, à égalité avec Paul Nardi (La Gantoise) mais loin derrière Jean Butez (Antwerp, 17), il est moins souvent placé sous le feu des projecteurs depuis le début de l’année 2023, n’ayant pu conserver ses filets inviolés qu’à deux reprises sur les 13 dernières sorties du Standard, face à Malines et à Westerlo. Seuls les quatre derniers de la compétition, Eupen, Ostende, Zulte Waregem et Seraing, traînent derrière eux une série plus négative. Plus globalement, et malgré une ligne défensive qui tient parfaitement son rang, avec un trio axial immuable composé de Noë Dussenne, Merveille Bokadi et Kostas Laifis, l’équipe liégeoise a encaissé 41 buts depuis l’ouverture du championnat, pour 45 la saison dernière, pourtant complètement pourrie, au même stade de la compétition. La différence est donc relativement minime.