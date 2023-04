Le Japon plus que jamais sur le qui-vive

A Tokyo jeudi, nombre d’officiels du ministère de la Défense et de hauts gradés sont restés en état d’alerte jusque tard dans la soirée, redoutant des provocations militaires de Pékin après la rencontre entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le speaker de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. Et pour cause : début août, quand la prédécesseure de ce dernier à ce poste, Nancy Pelosi, s’était rendue à Taipei, cinq missiles balistiques tirés par la Chine s’étaient abîmés dans la zone économique exclusive japonaise – une première.