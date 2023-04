La Chine déploie des navires de guerre près de Taïwan

« Les Etats-Unis et Taïwan ont conspiré » afin « de renforcer leurs relations », ce qui « porte gravement atteinte » à la souveraineté chinoise et « envoie un mauvais signal de soutien aux séparatistes taïwanais », a déploré Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Or, Pékin a toujours menacé d’une riposte si un tel entretien avait lieu et a déployé un porte-avions près de Taïwan quelques heures avant la rencontre.

« La Chine prendra des mesures fermes et énergiques afin de défendre avec détermination sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale », a-t-elle souligné jeudi.

Trois autres navires de guerre ont été détectés jeudi à 06h dans les eaux séparant la Chine continentale de l’île, a annoncé le ministère taïwanais de la Défense. Un hélicoptère anti-sous-marin a également traversé la zone d’identification de défense aérienne (Adiz) de Taïwan, selon le ministère. Et la Chine a déployé des vaisseaux de garde-côtes pour des patrouilles exceptionnelles contre lesquelles Taipei a protesté.

Taïwan veut « empêcher les ingérences » chinoises dans ses eaux territoriales, a déclaré jeudi Tsai Ing-wen, avant de quitter les Etats-Unis. « Pendant que je suis hors du pays, notre équipe de sécurité nationale surveille de près la situation. Ce que nous avons fait, c’est de nous assurer que nos navires peuvent naviguer en toute sécurité en mer et d’empêcher les ingérences de la Chine dans nos eaux territoriales », a précisé la présidente taïwanaise.

Pékin doit choisir la voie de la « diplomatie » et non celle des « pressions » sur Taïwan, a de son côté exhorté jeudi le porte-parole de la diplomatie américaine. « Nous continuons d’exhorter Pékin à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques envers Taïwan et de choisir plutôt d’exercer une diplomatie constructive », a déclaré Vedant Patel, porte-parole du département d’Etat américain.