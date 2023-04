Le malaise des médecins spécialistes en formation

Qualité des stages des médecins spécialistes en formation en Belgique »… Le titre est volontairement neutre. A l’image du rapport qu’il annonce. En 242 pages, le SPF Santé publique décortique, avec le soutien du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), la formation des médecins spécialistes (aussi appelés assistants). Les experts du SPF ont pu compter sur le concours de 1.500 médecins en formation et 570 médecins maîtres de stage. Pour mémoire, ces « médecins spécialistes en formation » (MSF) sont diplômés d’une faculté de médecine et apprennent une spécialisation pendant trois à six ans sous la supervision d’un médecin maître de stage (MDS). Originalité de ce rapport : il étaye les constats du terrain mille fois répétés par des assistants convaincus d’être pressés comme des citrons. Il les relativise aussi en donnant le change aux maîtres de stages.

1