Une sécession aux Etats-Unis est-elle possible?

L’essayiste américain Richard Kreitner est l’auteur de Break It Up : Secession, Division, and the Secret History of America’s Imperfect Union (Cassez tout, sécession, division, et l’histoire secrète de l’Union imparfaite de l’Amérique), où il examine les tendances à la partition et à la séparation qui courent tout le long de l’histoire américaine.

Marjorie Taylor Greene appelle à un « divorce national », l’Amérique républicaine ressemble de moins en moins à l’Amérique démocrate, et les mouvements se multiplient en faveur d’un séparatisme intérieur. Les Etats-Unis sont-ils en voie de fracturation ?