Appel devant la CBAS pour le SL16 FC

C’est une confirmation : tout comme Genk, le Standard va en appel devant la CBAS de la décision du 31 mars dernier prise par le Conseil disciplinaire pour le football professionnel. Pour avoir aligné des joueurs non qualifiés le 19 février dernier, Jong Genk et le SL16 FC avaient perdu chacun le point du partage. Genk, le Standard et Virton vont donc se retrouver devant la CBAS, à une date encore indéterminée, pour mettre un point final à un dossier qui influence la lutte pour le maintien en Challenger Pro League.