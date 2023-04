Cinéma: trois mois avant sa sortie, «Barbie» fait déjà le buzz

Le teaser du film de Greta Gerwig (la réalisatrice de Ladybird et Little Women) montre la star de Mattel ôter ses talons de plastique rose (même pieds nus, elle continue à marcher sur les pointes) et sauter dans sa Corvette décapotable avec un Ken lisse et bronzé qui n’a pas oublié d’emporter ses… patins à roulettes : « Je ne vais littéralement nulle part sans eux. »

Bien sûr, il y a Margot Robbie dans le rôle de la célébrissime blonde de 29 cm et Ryan Gosling qui enfile le costume de Ken, mais également des artistes comme Dua Lipa, Issa Rae, Kate Mackinnon, Will Ferrell et Michael Cera.

Cinquième degré, univers parallèle de paillettes et de retouche numérique, on y croise des poupées qui font constamment le grand écart et d’autres – c’est du vécu ! – qu’un enfant maléfique aura scandaleusement rasée et maquillée aux feutres de couleur…

Avec un tel casting, les fans se sont évidemment enflammés sur les réseaux sociaux, certains osant le « film de l’année » et même « de la décennie ». Dans la foulée, Warner Bros. a lancé un générateur de selfie Barbie basé sur l’intelligence artificielle et en un peu plus de 48 heures, des millions de mèmes ont déjà été créés, partagés et repartagés.