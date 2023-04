Une femme égorgée à Bruxelles: son colocataire témoigne

Selon les informations de RTL, un féminicide s’est déroulé ce mardi après-midi à Etterbeek dans un appartement situé rue Philippe Baucq. La victime, âgée d’une cinquantaine d’années, s’appelait Eleonora. D’après nos confrères de RTL, c’est son ex-compagnon qui l’aurait tuée. Il s’agirait d’un certain Hassan, un homme d’une vingtaine d’années qui serait sorti récemment de prison.

Elle a été égorgée chez elle, dans un appartement qu’elle sous-louait « depuis environ deux ans » à un certain Oussama. C’est lui qui a découvert la défunte. Il a expliqué que les relations étaient très tendues et souvent violentes entre Hassan et Eleonora. La police serait intervenue à plusieurs reprises.

Oussama témoigne : « Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose. Je l’ai appelée mais elle ne répondait pas. J’ai toqué, elle ne répondait pas. Il y avait de la musique qui allait fort. J’ai ouvert la porte, je suis rentré. Elle était sous le canapé et il y n’avait que ses pieds qui dépassaient. »