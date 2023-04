EHL: le Racing dans le dernier carré

La parenthèse continentale tombait au meilleur moment pour le club ucclois en plein doute suite à ses dernières prestations en Division d’Honneur. Mais pour son grand retour en EHL après cinq ans d’absence, le Racing a déjoué tous les pronostics en sortant, en quarts de finale, l’organisateur de ce Final 8 (2-3). Les Néerlandais de Pinoké avaient pourtant frappé les premiers mais les protégés de Xavier De Greve sont restés bien dans leur match et ils ont riposté avec un doublé du jeune Liégeois, Samuel Malherbe, en moins de six minutes. « Ce match a été tout simplement incroyable. C’est une énorme performance de l’équipe mais nous avons énormément travaillé pour parvenir à ce résultat. Contrairement à dimanche, face au Dragons, nous sommes arrivés à réagir et revenir au score. Nous savions que ce quart de finale était le match le plus important du tournoi et nous avons accompli un premier pas important. Nous sommes venus ici avec l’intention de remporter l’EHL même si tout le monde est bien conscient que ce sera très difficile.