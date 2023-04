À Delft, sur les traces de Johannes Vermeer et de ses modèles

L’expo Vermeer au Rijksmuseum est sold out jusqu’au 4 juin. Pour se consoler et mieux connaître l’artiste, on peut se rendre à Delft, sa ville natale, où l’homme et ses modèles sont omniprésents.

D’abord la mauvaise nouvelle : tous les tickets pour l’exceptionnelle rétrospective Vermeer au Rijksmuseum d’Amsterdam sont vendus depuis belle lurette et plus aucune entrée n’est disponible jusqu’à 4 juin, date de clôture de l’événement. Ensuite, la bonne nouvelle. Si vous ne pouvez voir les tableaux de l’artiste, vous pouvez découvrir les lieux où il naquit, vécut et réalisa ses plus grands chefs-d’œuvre : la charmante petite ville de Delft. Et mieux encore, dans celle-ci, le Museum Prinsenhof propose… jusqu’au 4 juin, une belle exposition intitulée Vermeer’s Delft. Au menu, aucune œuvre de l’artiste qui, à côté de ses rares tableaux, ne laissa aucun dessin, croquis ou autres reliques. Par contre, on plonge ici dans la ville où il vit le jour en 1632 et où il est enterré (avec plusieurs pierres tombales différentes dans la même église !). Et la vie qu’il y mena.