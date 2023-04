Un Belge en finale de la Coupe de France après la victoire de Toulouse contre Annecy

Le Toulouse FC a éliminé le FC Annecy en demi-finale de Coupe de France jeudi. Titulaire au milieu de terrain et capitaine de son équipe, Brecht Dejaegere tentera de remporter la première coupe nationale de sa carrière après deux échecs en finale de Coupe de Belgique avec Genk et Courtrai. Le médian de 31 ans a joué 71 minutes avant d’être remplacé par Ado Onaiwu et alors que le score était toujours de 1-1.

Les Toulousains ont ouvert le score à la 36e minute grâce à une belle tête d’Aboukhlal, sur un centre du Néerlandais Van den Boomen. Les Annecéiens, pensionnaires de Ligue 2 et surprise à ce niveau de la compétition, ont égalisé sur penalty juste avant la pause (Alexy Bosetti, 45e+4). Annecy a longtemps fait jeu égal mais a finalement encaissé un deuxième but, inscrit par l’entrant Chaïbi (85e). Les Annecéiens y ont cru jusqu’au bout avec un but refusé pour hors-jeu dans le temps additionnel.

Les Toulousains rejoignent Nantes, le tenant du titre, en finale. Les Canaris ont battu l’Olympique Lyonnais mercredi (1-0) et enchaînent avec une deuxième finale consécutive, un an après celle remportée face à Nice. Les Nantais comptent 4 Coupes de France à leur palmarès, Toulouse aucune. C’est la deuxième finale du club entraîné par Philippe Montanier, 66 ans après la première.