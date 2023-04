Le télescope James Webb dévoile de nouvelles images spectaculaires (photos)

Le télescope James Webb a transmis des images d’Uranus, la septième planète de notre système solaire. Sur ces images, on peut voir la plupart des anneaux d’Uranus (11 sur les 13 connus), ainsi que de nombreux satellites de la planète.

« Uranus n’a jamais été plus belle. Vraiment », a commenté la Nasa sur Twitter. « Seuls Voyager 2 et Keck ont réalisé des images des anneaux les plus tenus auparavant, mais pas aussi clairement que le premier aperçu de Webb sur cette géante de glace », soulignant la performance du télescope James Webb, qui remplace Hubble.