Chine: Macron et von der Leyen jouent au «good cop, bad cop»

Le président français et la présidente de la Commission européenne avaient pour objectif de rétablir un dialogue direct avec Pékin. Avec fermeté, mais sans suivre la ligne de Washington.

S’il existait une échelle mesurant la complexité des visites diplomatiques, celle menée par la présidente de la Commission européenne et le président français en Chine devrait se situer assez haut, dans une zone allant de « sensible » à « très sensible ».