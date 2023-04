NBA: Miami marche sur Philadelphie, avec le mince espoir d’éviter les barrages

Philadelphie, assuré d’être tête de série N.3 lors des joutes à venir, attend de connaître son adversaire au 1er tour. Et force est de constater que Miami (7e) fait tout pour l’être, même si la probabilité de doubler in extremis Brooklyn (6e) est très réduite.

Mais elle existe et se résume à ce scénario : si les Nets, qui ont leur destin en mains, perdent leurs deux derniers matches à domicile face à Orlando et Philadelphie, pendant que le Heat gagne les siens à Washington et contre Orlando, le défi sera relevé.

En attendant, c’est le mors aux dents qu’ils ont abordé cette rencontre, avec un premier quart-temps brûlant (41-31) à 68,2 % de réussite aux tirs. La défense de Philly n’ayant pas été des plus dissuasives – Miami a compté jusqu’à 33 unités d’avance –, les choses ont de fait été rendues plus faciles pour Jimmy Butler (24 pts à 9/12) et Tyler Herro (24 pts).

Joel Embiid a bien réussi de jolies choses, comme ce panier en position déséquilibrée et en aveugle, il s’est contenté de 21 points (à 9/13) en trois quart-temps, passant le dernier sur le banc à se reposer pour éviter tout risque de blessure inutile.