Le Canada recherche des travailleurs belges pour s’expatrier: voici les domaines concernés

Une cinquantaine d’entreprises basées au Québec ont lancé un appel à candidatures en Belgique pour plus de 700 postes. Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 21 mai, a fait savoir mercredi le gouvernement québécois.

Les postes à pourvoir outre-Atlantique recouvrent des domaines variés : administration, restauration, génie civil, santé, services sociaux, sciences naturelles et appliqués, transports terrestre et camionnage, éducation, services de garde éducatifs à l’enfance ainsi que le domaine des technologies de l’information.

La mission de recrutement est une collaboration entre les services publics de l’emploi, Actiris et le Forem, avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec. Elle permet depuis 2008 aux entreprises de la province canadienne d’avoir accès au marché de l’emploi en Belgique. Entre 200 et 300 Belges décident chaque année d’aller travailler au Québec.

Pour les candidats intéressés, six séances d’information gratuites sont organisées : à Charleroi le 18 avril, Liège le 19 avril, Namur le 20 avril et Mons le 21 avril. A Bruxelles, deux séances sont programmées les 20 et 21 avril.