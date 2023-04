Eden Hazard de nouveau dans la tourmente? Un nouvel élement pourrait compliquer la fin de son aventure au Real Madrid

Le mercato d’été n’est pas encore ouvert mais le marché des entraîneurs enflamme la planète football ! Thomas Tuchel a rejoint le Bayern Munich et y restera a priori au moins jusqu’en 2025. De leurs côtés, le Paris Saint-Germain et Tottenham sont en quête d’un coach à court ou moyen terme alors que Chelsea vient d’officialiser Franck Lampard en tant qu’intérimaire. L’Inter Milan devrait aussi ouvrir son casting pour la succession de Simone Inzaghi. Pour tous ces clubs, il y a déjà de nombreux prétendants. C’est aussi le cas pour le prestigieux banc du Real Madrid.

Plusieurs techniciens de renoms le convoitent ou sont liés au club de la capitale espagnole. Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Raúl, Xabi Alonso, José Mourinho ou encore Zinedine Zidane sont cités comme des candidats potentiels. Les médias outre-Pyrénées expliquaient que les patrons du Real Madrid avaient mis un coup de pression à Ancelotti qui devait obtenir des résultats en Coupe du Roi et en Champions League face à Chelsea. Mercredi soir, il a rempli une première partie du contrat en gagnant au Camp Nou et en décrochant une place en finale de la Coupe du Roi. Un succès acquis avec la manière et qui change beaucoup de choses. En effet, Defensa Central explique que : « Ancelotti a écrasé Xavi, mis Madrid en finale de la Coupe et est plus proche de continuer l’année prochaine ».