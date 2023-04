«Lettre de la City»: Sa Majesté Cambridge

Les rumeurs des salles de marché, les cris des traders et les sonneries des téléphones semblent bien éloignés de l’atmosphère de paix studieuse et tranquille dégagée par la parade langoureuse des canots à fonds plats qu’un guide portant canotier et pantalon en flanelle propulse au moyen d’une longue perche sur la rivière Cam. Mais le paysage bucolique de vieux ponts et d’immenses prairies constitue un trompe-l’œil. Derrière le cadre de rêve à peine troublé par le bruit des vélos des étudiants se cache l’une des entreprises les plus dynamiques et les plus performantes du royaume : l’université de Cambridge.