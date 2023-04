Relance: la ré-industrialisation wallonne pourrait générer «35.000 emplois d’ici 2030»

Le patronat wallon croit plus que jamais en l’industrie. Pour autant qu’elle soit correctement soutenue, celle-ci pourrait être un moteur vers un développement plus durable.

Quand on évoque l’industrie en Wallonie, on se prend très souvent à regretter l’époque (de plus en plus lointaine…) où elle était une locomotive en Europe. En dépit d’indéniables succès, dans la pharma ou l’aéronautique notamment, et du dynamisme de nombreuses PME, force est de constater que le déclin n’est pas enrayé : l’industrie ne pèse plus que 12 % du PIB wallon… en décroissance par rapport aux deux années précédentes.

En dépit de ce constat, elle reste plus que jamais un moteur de l’économie. « Elle pèse 130.000 emplois directs, joue un rôle moteur de la R&D, où elle pèse deux tiers des dépenses, et représente 70 % du total des exportations régionales », souligne Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises (UWE). « Sa productivité est égale à celle de la Flandre », abonde-t-il et elle a redoublé d’efforts pour s’inscrire dans une trajectoire à nouveau porteuse, vers une économie décarbonée notamment.