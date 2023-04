Les biotechs veulent recruter 1.500 profils par an

Le déficit croissant de compétences incite le secteur à plaider pour former davantage de talents locaux, en démarrant par une sensibilisation dès l’école. Recruter plus facilement des profils internationaux fait aussi partie des priorités.

Les biotechs, et plus globalement le secteur pharma, constituent « la » success story de l’économie belge. Et ce qui vaut pour le passé, à savoir la création de 8.000 emplois depuis 2015, est tout aussi pertinent pour l’avenir : le secteur aura besoin de 7.500 nouveaux collaborateurs à l’échelle nationale au cours des trois à cinq années à venir, soit une moyenne d’au moins 1.500 emplois supplémentaires sur base annuelle.

Mais cette médaille a un revers, sous la forme d’un déficit structurel de compétences, qui s’élève d’ores et déjà à 400 personnes par an. Tel est le constat posé par l’Observatoire national du secteur pharmaceutique (OSP), dont l’étude sur le sujet s’inscrit dans le cadre de la « Biopharma R&D Platform », une initiative du Premier ministre Alexander De Croo « pour renforcer le leadership de la Belgique dans le domaine pharmaceutique et biotech ».