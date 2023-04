La législation antimafia italienne fait école en Belgique et aux Pays-Bas

F ollow the money ». Avec cette intuition, simple et subtile à la fois, le juge antimafia italien, Giovanni Falcone, a commencé, dans la Sicile ravagée par le crime organisé des années 1980, à élaborer une méthode d’investigation révolutionnaire, un style, une façon d’accumuler les indices, interroger les suspects, et combattre la pieuvre mafieuse. Une approche se fondant sur l’apparemment insaisissable fil rouge entre les organisations criminelles, leurs agissements et patrimoines financiers. Or cette méthode, qui a considérablement contribué à démanteler le trafic de drogue géré par Cosa Nostra, a fait école. C’est ainsi vers l’héritage de ce courageux magistrat, – assassiné, comme son collègue Paolo Borsellino, dans un attentat à la bombe orchestré en 1992 par la mafia sicilienne –, que se tournent les autorités politiques et judiciaires des pays de l’Europe du Nord, devenus les nouvelles plaques tournantes du trafic de cocaïne du continent.