Quand Charles Leclerc pourchasse les voleurs de sa montre à... 300.000 euros en Ferrari (vidéo)

En avril 2022, Charles Leclerc s'est fait voler sa montre Richard Mille RM 67-02 d'une valeur de 300 000 euros en Toscane (la presse italienne estime cette montre à 2 millions d'euros). Un an plus tard, les carabiniers annoncent l'arrestation de trois hommes et d'une femme soupçonnés d'avoir dérobé la montre du pilote de Formule 1.

D'après les médias italiens, des prétendus fans du pilote se sont approchés de lui pour faire un selfie le 18 avril 2022 à 22h30. C'est à ce moment-là que la montre lui a été arrachée de son poignet. Elle n'a depuis plus jamais été retrouvée.