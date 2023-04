Deux semaines après son licenciement du poste de CEO, Peter Bossaert assigne l’Union belge de football en justice

Si l’Union belge n’avait pas communiqué sur la raison de la séparation entre les deux parties, de nombreux médias avaient rapporté un désaccord sur la négociation de son nouveau contrat pour lequel Bossaert aurait décidé lui-même de son salaire.

«Je n’ai commis aucune faute», a assuré Bossaert dans le communiqué transmis par son avocat. «Les négociations contractuelles se sont déroulées dans les règles. Mon contrat a été adapté au début de l’année 2022 par un avenant, en concertation avec le président et le vice-président de l’URBSFA. C’est la même procédure que celle suivie en 2018, lorsque mon contrat initial avec la fédération de football a été signé.»

La veille de l’annonce du licenciement de Bossaert, le conseil d’administration de l’URBSFA s’était réuni en urgence pour vérifier si l’augmentation de salaire accordée à Bossaert avait été mise en œuvre conformément aux règles internes, ce qui a donné lieu à un affrontement entre Peter Bossaert et le président de la fédération, Paul Van den Bulck.

Pour Peter Marx, l’avocat de Bossaert, «l’avenant, cosigné en février 2022 par l’ancien président et le vice-président du Conseil d’administration, ne peut en aucune manière être considéré plus d’un an plus tard comme constituant un manquement contractuel grave ou une faute grave». Marx ajoute également que Paul Van den Bulck «connaissait le contenu du contrat original ainsi que celui de l’avenant depuis octobre 2022» et que «entre octobre 2022 et la date du licenciement, le Conseil d’Administration de l’URBSFA a évalué positivement le travail de Peter Bossaert et le bonus lui a été versé de manière normale, comme toutes les années précédentes.»