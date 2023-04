Italie: Silvio Berlusconi s’exprime pour la première fois depuis son hospitalisation

L’ancien Premier ministre et sénateur Matteo Renzi (centre), son rival politique depuis toujours, a publié vendredi matin un message de soutien sur Twitter : « Courage Silvio. Nous t’attendons souriant au Sénat ».

Ses proches, notamment son frère et ses enfants, ont défilé à son chevet dans l’unité de Cardiologie du San Raffaele, situé dans la banlieue de Milan. Des supporters du club de foot de Monza, propriété de Berlusconi, ont accroché une banderole sur les grilles de l’hôpital : « Courage Silvio ! Monza est avec toi ».

Surnommé « l’immortel » pour sa longévité en politique et réélu au Sénat en 2022, l’octogénaire souffre d’une infection pulmonaire liée à « une leucémie myélomonocytaire chronique dont il souffre depuis un certain temps », selon ses médecins.

Le magnat des médias de 86 ans, en soins intensifs depuis mercredi au prestigieux hôpital San Raffaele de Milan (nord), « s’est bien reposé et réagit bien à son traitement », a également affirmé vendredi le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani sur la chaîne Rai 3. M. Tajani est le numéro deux du parti présidé par Silvio Berlusconi, Forza Italia, qui fait partie de la coalition gouvernementale dirigée par Giorgia Meloni.

C’est dur, mais je m’en sortirai encore cette fois-ci », assure Silvio Berlusconi, l’ex-chef de gouvernement italien atteint de leucémie et hospitalisé en soins intensifs, dans l’édition de vendredi du quotidien Il Giornale. « J’ai réussi à remonter la pente, même dans des situations difficiles et délicates », insiste-t-il dans les colonnes de ce journal faisant partie de son empire médiatique.

Silvio Berlusconi, l’un des hommes les plus riches de la péninsule avec une fortune évaluée par Forbes à 6,4 milliards d’euros, a multiplié les séjours à l’hôpital ces dernières années. Le mois dernier, le milliardaire avait déjà passé quatre jours dans le même hôpital et en était sorti il y a une semaine. M. Berlusconi, entré en politique en 1994, a été Premier ministre durant neuf ans au total. Malgré une série de scandales sexuels et d’affaires judiciaires ayant terni son image, il a gardé une place de choix dans le cœur de nombreux Italiens.